İtalyanların iddiası! Fenerbahçe, Alexis Sanchez'e talip oldu

Jhon Duran'ı kiralayarak transfer dönemindeki ilk eklemesini yapan Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez'e talip olduğunu duyurdu.

MAAŞININ İKİ KATI ÖNERİLDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Şilili yıldız Alexis Sanchez'e teklifte bulundu.

Fenerbahçe, deneyimli futbolcuya mevcut maaşının iki katı olan yıllık 4 milyon euro önerdi.

Ayrıca, taraflar arasında yapılması planlanan sözleşmede önemli bir opsiyon maddesi de bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ UZAYABİLİR

Sanchez, sezon boyunca takımının maçlarının yüzde 70'inde forma giyerse ya da toplamda 15 gollük katkı sağlarsa sözleşme otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.

ÖZEL JET TAHSİS EDİLECEK

Bununla birlikte Fenerbahçe yönetimi, Şilili futbolcunun İtalya'ya kolayca gidip gelmesi için özel jet tahsis etmeyi de planlıyor.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu transferde etkili olduğu ifade ediliyor.

36 yaşındaki Sanchez ile Manchester United döneminde kısa bir süre çalışan Portekizli çalıştırıcının, eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmeyi istediği aktarıldı.

Tüm bu tekliflere rağmen Alexis Sanchez'in, Udinese'nin 10 Temmuz'daki sezon öncesi kampına katılacağı ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak için kulübüyle resmi görevlerine devam edeceği kaydedildi.

SANCHEZ'İN KARİYERİ

Kariyerinde River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi önemli kulüplerin formasını giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında eski kulübü Udinese'ye dönmüştü.

Şilili golcü, kariyerinde 735 maça çıktı. Sanchez, bu karşılaşmalarda 208 gol ve 148 asistlik performans sergiledi.