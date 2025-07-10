İtalyanların iddiası! Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalıyor

Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'i de kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Galatasaray'da bir yandan da Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için mesai yapılıyor.

Inter'den milli futbolcu Hakan'ın transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, mutlu sona ulaşamadı.

ŞARTLAR OLUŞMADI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartlar oluşmadı.

INTER'DEN GALATASARAY'A REST

Daha önceki haberlere; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euroluk bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayacaklarını Galatasaray'a iletmişti.

TARTIŞMA YAŞADI

Hakan Çalhanoğlu, takım içinde yaşanan atışma sonrasında Lautaro Martinez ve Başkan Giuseppe Marotta'ya paylaşım yaparak yüklenmişti.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıkan 30 milyon euro piyasa değerindeki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik katkı verdi.