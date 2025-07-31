John Lundstram, Hull City'nin yolunu tuttu

Yaz transfer döneminde şu zamana kadar Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'yu renklerine bağlayan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takımda bir veda gerçekleşti.

Karadeniz ekibi, İngiliz futbolcusu John Lundstram ile yollarını kiralık olarak duyurdu.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

PİYASA DEĞERİ 2.8 MİLYON EURO

2024-2025 sezonun başında Trabzonspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, bordo-mavili formayı 44 kez giydi.

2.8 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.