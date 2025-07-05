Jonathan David, Juventus'a imzayı attı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi anılan yıldız isim Jonathan David'in yeni takımı belli oldu.

Fransız ekibi Lille'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan David'in yeni adresi İtalya Serie A oldu.

YENİ TAKIMI JUVENTUS

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, David transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu kadrosuna kattığını ve 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 maça çıkatı.

45 milyon euro piyasa değeri bulunan Kanadalı forvet, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu.