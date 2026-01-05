Karadeniz takımlarının Samet Akaydin yarışı Rizespor ve A Milli Futbol Takımı’nın deneyimli ismi Samet Akaydin için Samsunspor ve Trabzonspor devreye girdi. Rizespor da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

Rizespor ise oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlama aşamasında. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig’de ikinci yarı öncesinde transfer dönemi resmen başlarken, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Rizespor’un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, Trabzonspor ve Samsunspor’un radarına girdi. TRABZONSPOR VE SAMSUNSPOR PEŞİNDE İkinci yarı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin tecrübeli savunmacıyı kadrosuna görmek istediği öğrenildi. Öte yandan Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Samsunspor da Samet Akaydin’in durumunu yakından takip ediyor. RİZESPOR’DA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK Öte yandan tecrübeli savunmacının kulübü Rizespor da Samet Akaydin’i kadrosuna tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında 15’i Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 16 maça çıkan Samet, takımına 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 31 yaşındaki isimle masaya oturan mavi-yeşillilerin, tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Eshspor Haberleri Sadettin Saran, spor şube polislerine espri yaptı

