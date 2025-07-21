Kayserispor, Dorukhan Toköz'la anlaştı

Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti.

Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak Dorukhan Toköz ile el sıkıştı.

GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.