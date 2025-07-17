Kocaelispor, Bruno Petkovic ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün başarılı şekilde sonuçlanması şartına bağlı olarak Petkovic ile ön protokol imzalandığı duyuruldu.

"2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: