Kocaelispor, Mateusz Wieteska'yı kiraladı

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala Kartepe’de üçüncü etap kampını sürdüren Kocaelispor’da dış transferler sürüyor.

Yeşil-siyahlılar son olarak Polonyalı stoper Mateusz Wieteska transferini kamuoyuna duyurdu.

BİR YIL KOCAELİSPOR'DA OYNAYACAK

Geçen sezon İtalya Serie A’da Cagliari’de forma giyen 28 yaşındaki deneyimli oyuncu ligin ikinci yarısında kiralık olarak PAOK’ta oynadı.

Polonya Milli Takımı’nda da forma giyen Wieteska, satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralık olarak Kocaelispor’da oynayacak.

"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kocaelispor Kulübü’nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: