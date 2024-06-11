Kocaelispor'dan Ömer Bayram ve Adrien Regattin hamlesi Kocaelispor, Eyüpspor'dan Ömer Bayram ve Adrien Regattin ile anlaştı.

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Pazar günü gerçekleştirilen kongre sonrası Recep Durul'un seçilmiş olarak başkanlık görevine devam ettiği Kocaelispor'da pazartesi günü görev dağılımları için yönetim bir araya gelirken, transfer çalışmalarına da hız kazandırıldı.

Birçok isim ile temas halinde olan yeşil-siyahlı takımın ilk iki transferinin, geçtiğimiz sezonu Kocaelispor'un önünde ligi zirvede bitiren Eyüpspor'dan olacağı iddia edildi.

Regattin ve Ömer Bayram ile anlaşıldı

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kocaelispor, Eyüpspor ile yollarını ayıran Adrien Regattin ve sol bek oyuncusu Ömer Bayram ile her konuda anlaşmaya vardı.

Eyüpspor forması ile çıktığı 28 maçta 7 gol 2 asistle sezonu tamamlayan Regattin, asıl mevkisi 10 numara olmasına karşın kanatlarda da forma giyebiliyor.

Caner Erkin'in gölgesinde kalmıştı

Geçtiğimiz sezon Atila Turan ve devre arası kadroya dahil edilen Tuncer Duhan Aksu'dan istediği verimi alamayan Kocaelispor'un, bu bölgeye de Ömer Bayram'ı monte etmek istediği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon ligi domine eden Caner Erkin'in gölgesinde kalan Ömer Bayram, fazla forma şansı bulamamıştı. Her iki ismi de Ertuğrul Sağlam'ın çok istediği belirtildi.