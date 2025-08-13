Köln, Middlesbrough'dan Rav van den Berg'i renklerine bağladı

Almanya ekibi Köln, İngiltere'nin Middlesbrough takımından Hollandalı futbolcu Rav van den Berg'i transfer etti.

Köln Kulübü'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, genç futbolcu Van den Berg ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Almanya basınında, bonservis bedelinin bonuslar dahil edildiğinde 10 milyon euroya ulaşacağı öne sürüldü.

2023'TE TRANSFER OLDU

Kariyerine ülkesinin Zwolle takımında başlayan 21 yaşındaki stoper, 2023'te Middlesbrough'ya transfer oldu.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Rav van den Berg, Middlesbrough'da 66 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

BİRÇOK TRANSFER YAPTILAR

Bu sezon tekrar Bundesliga'ya yükselen Köln, Van den Berg'in yanı sıra milli futbolcu Cenk Özkacar, Tom Krauss, Marius Bülter, Sebastian Sebulonsen, Ragnar Ache, Ron-Robert Zieler ve Isak Johannesson gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.