Konyaspor, Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u kiraladı

- Konyaspor, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki Arif Boşluk'u kiraladı.
- Transferin satın alma opsiyonu mevcut.
- Arif Boşluk, Konyaspor'da 24 numaralı formayı giyecek.
Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
İMZA TÖRENİ YAPILDI
Antalya’da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Arif Boşluk’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
24 NUMARAYI GİYECEK
Trabzonspor alt yapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek, yeşil-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek.