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Koray Günter, Al Okhdood'a transfer oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Okhdood, son olarak Göztepe forması giyen Koray Günter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA DHA
22.07.2025 16:23
Koray Günter, Al Okhdood'a transfer oldu

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Okhdood, Türkiye’den transfer yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa’dan Gökhan Gül’ü kadrosuna katan Suudi ekibi, Koray Günter’i de takıma dahil etti.

SÖZLEŞME SÜRESİ 1 YILLIK

Al Okhdood, 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MAAŞI 3 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonu Göztepe’de geçiren Koray Günter, takımıyla 30 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştı.

Bir dönem Galatasaray formasını da giyen 30 yaşındaki oyuncu, Al Okhdood’dan yıllık 3 milyon euro kazanacak.

Eshspor Haberleri