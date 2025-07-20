Kyle Walker-Peters, West Ham United'a transfer oldu

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinden oyuncunun yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle vazgeçildiğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine son olarak Southampton formasını giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni adresi belli oldu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Bonservisi elinde bulunan Peters, İngiltere Premier Lig'de kaldı.

West Ham United, Kyle Walker-Peters'ı transfer ettiğini duyurdu. Londra temsilcisi, başarılı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

West Ham'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Peters, şunları dedi:

Gerçekten heyecanlıyım sanki uzun zamandır beklenen bir şeymiş gibi hissediyorum. Geçmişte kulübe transfer olmamla ilgili haberler çıkmıştı, şimdi burada olmaktan mutluyum.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan İngiliz oyuncu, kariyeri boyunca yalnızca Tottenham ve Southampton formalarını giydi.

284 resmi maça çıkan 1.73 boyundaki Peters, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 20 asistle mücadele etti.