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    Lazio, Caner Erkin'i istiyor

    Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e İtalya'dan dev bir talip var. Lazio, milli futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.
    • 27.12.2022 - 16:32
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    Lazio, Caner Erkin'i istiyor

    Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini sonlandıran ve serbest statüye geçen Caner Erkin ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Corriere dello Sport gazetesi, Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio'nun milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

    Lazio, bonservis vermek istemiyor

    Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Lazio, finansal durumlar nedeniyle transferde elini cebine atamıyor. İtalyan ekibi, bonservisinin elinde olmasını da değerlendirerek Caner Erkin'i gözüne kestirdi.

    Lazio, Caner Erkin i istiyor #1

    Asist krallığında zirvede

    Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Caner Erkin asist krallığında da zirvede.

    Adı Beşiktaş ile de anılan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu 2022 Dünya Kupası esnasında Fatih Karagümrük'ten ayrılmıştı.

    Lazio, Caner Erkin i istiyor #2


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