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    Leicester City'den Szalai için takas formulü

    Fenerbahçe'nin başarılı savunması Attila Szalai için devreye giren Leicester City, gözden çıkarılan Çağlar Söyüncü'yü takasta kullanmak istiyor.
    • 25.11.2022 - 12:31
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    Leicester City'den Szalai için takas formulü

    Premier Lig'de sezona kabus gibi başlayan ancak son 5 haftada aldığı 4 galibiyetle yükselişe geçen Leicester City savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

    İngilizlerin stoper adaylarından biriyse Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai.

    Leicester City den Szalai için takas formulü #1

    Takas formulü düşünülüyor

    Leicester City'nin deneyimli oyuncu için teklifiyse takas formulü. Bu sezon teknik direktör Brendan Rodgers tarafından sadece bir maçta forma şansı verilen Çağlar Söyüncü'yü takasta kullanmak isteyen İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin kapısını ocak ayında çalacak.

    Süper Lig'den Beşiktaş'ın da istediği Çağlar için oldukça sıcak olan Fenerbahçe'nin Szalai'den para kazanmak için başka takımların teklifini de değerlendirmek istiyor.

    Leicester City den Szalai için takas formulü #2

    Jesus'un en sevdiği oyuncu

    Jorge Jesus, tüm maçlarda oynattığı Szalai'nin bu sezon takımda kalmasını kesinlikle isterken, Leicester City'nin teklifi sonrası Portekizli hocanın nasıl bir tutum sergileyeceği de merak ediliyor.

    24 yaşındaki stoper bu sezon 31 maçta forma giyme başarısı gösterirken yorgunluğa bağlı ufak tefek hatalar yapsa da performansıyla beğeni aldı.

    Leicester City den Szalai için takas formulü #3


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