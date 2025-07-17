Leipzig, PSV'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna kattı

Almanya ekibi Leipzig, Hollanda'nın PSV takımından Belçikalı futbolcu Johan Bakayoko'yu kadrosuna kattı.
Leipzig Kulübü, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bakayoko ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ 22 MİLYON EURO
Almanya basınında, transferin bonuslarla 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
2022'DE A TAKIMA ÇIKTI
PSV altyapısında yetişen Bakayoko, 2022'de A takıma yükseldi.
Takımıyla Hollanda'da ikişer kez lig, kupa ve Süper Kupa zaferleri yaşayan genç futbolcu, 131 maçta 33 gol kaydetti.