Leon Goretzka, "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi Borussia Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'ya "Come to Galatasaray" yorumunda bulundu. Alman futbolcunun bu yorumu beğenmesi ise dikkat çekti.