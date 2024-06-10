Leon Goretzka, "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi Borussia Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'ya "Come to Galatasaray" yorumunda bulundu. Alman futbolcunun bu yorumu beğenmesi ise dikkat çekti.

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Kariyerini Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta sürdüren Christoph Kramer, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leon Goretzka'ya sürpriz bir çağrıda bulundu.

Alman futbolcu Kramer, milli takımdan arkadaşı olan Goretzka'nın bir fotoğrafına "Come to Galatasaray" yorumunda bulundu.

Goretzka beğendi

Kramer'in bu yorumunu Goretzka'nın beğenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek

30 milyon euro piyasa değeri bulunan Goretzka'nın Bayern Münih ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Goretzka bu sezon Alman devinin formasıyla 42 maçta 3.106 dakika forma giydi. 29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asistlik katkı verdi.