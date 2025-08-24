Lille, Alexander Djiku'ya talip oldu

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Edson Alvarez'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli takımda bir veda gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Ganalı stoperi için resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE'DE 75 MAÇA ÇIKTI

2023 yaz transfer döneminde kadroya katılan tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 defa giydi.

Djiku, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 gol pası verdi.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan Djiku'nun 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.