Liverpool, Florian Wirtz transferini bitirdi

AA & Ensonhaber

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) şampiyonu Liverpool, Alman 1. Lig (Bundesliga) takımı Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Florian Wirtz'i transfer etti.

ABD televizyon kanalı ESPN'de yer alan habere göre, Liverpool, Alman orta saha oyuncusunun transferini gerçekleştirdi.

BONSERVİSİ 136 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 116 milyon sterlinlik (136 milyon euro) bir bedel ödeyeceği ve bu miktarın Liverpool için rekor olacağı belirtildi.

2 KUPA KAZANDI

Alman milli oyuncu, Leverkusen formasıyla birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu arada Liverpool da Wirtz'in transferiyle ilgili habere sitesinde yer verdi.