Liverpool, Jeremie Frimpong'u transfer etti

Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'e gidişi sonrasında sağ bek arayışını sürdüren Liverpool, aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu.

Kırmızılar, kadrosunu Bayer Leverkusen'in Hollandalı sağ bek oyuncusu Jeremie Frimpong ile güçlendirdi.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Şampiyon Liverpool, Frimpong'u 35 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

"UMARIM BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

24 yaşındaki Frimpong, imzanın ardından şu açıklamayı yaptı:

Tüm enerjimi, çalışma hızımı ortaya koyacağım ve umarım birlikte kazanırız, birlikte kutlarız, her şeyi bir araya getiririz.