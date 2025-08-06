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Los Angeles, Son Heung-min'i kadrosuna kattı

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, Tottenham'dan ayrılan Son Heung-min'i transfer etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 22:48
Los Angeles, Son Heung-min'i kadrosuna kattı

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, İngiltere'nin Tottenham takımından Güney Koreli Son Heung-min'i renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu.

REKOR KIRILDI

İngiltere basınında, 26 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı öne sürüldü.

10 SENE TOTTENHAM FORMASINI GİYDİ

Daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza attı.

Son, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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