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    Luis Suarez'in menajeri İstanbul'da

    Luis Suarez'in menajeri İstanbul'da

    Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerle görüşen temsilcinin, oyuncusunu Beşiktaş'a da önerdiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:25
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    İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Luis Suarez'e talip olan Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın, yıldız isme talip olduğu öğrenildi.

    Ezeli rakiplerin Suarez'in menajeri ile görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

    Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, her geçen gün Süper Lig'e daha fazla yaklaşıyor. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in, menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

    Böylece Fenerbahçe ile Beşiktaş bir yıldız transferinde daha karşı karşıya gelmiş oldu. Fenerbahçe, Luis Suarez için ilk hamleyi yapan takımdı.

    Atletico Madrid'den ayrılacak olan Uruguaylı golcünün menajeri ile temasa geçilmiş imza parası dahi gündeme gelmişti. Ancak Suarez'in Beşiktaş'a da önerildiği ifade edildi.

    Luis Suarez in menajeri İstanbul da #1

    FENERBAHÇE HOŞNUT DEĞİL

    Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de gelen haberlere arasında.

    Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü için ciddi bir kaynak ayırdığı ve transfer savaşının yeni döneme damgasını vurabileceği ifade ediliyor. 35 yaşındaki Luis Suarez için iki dev kulüp sezon sonunda karşı karşıya gelecek. Uruguaylı yıldızı iki takım da çok istiyor.

    Luis Suarez in menajeri İstanbul da #2


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