Mallorca, Serdar Dursun için teklif yaptı

Mallorca, Serdar Dursun için teklif yaptı

La Liga ekiplerinden Mallorca, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncusu Serdar Dursun için 5 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt’tan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bundesliga 2'de 27 kez ağları sarsarak kral olan, sarı-lacivertlilerde sezonu 15 golle tamamlayan ve Milli Takım'ın as forvetlerinden olan tecrübeli golcüye, La Liga'dan talip çıktı.

Devre arasında Lazio'dan kiralanan Vedat Muriç'in takımına dönecek olması sonrası forvet arayışlarına giren Mallorca, milli forvete kanca attı ve Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis önerdi.

Fenerbahçe teklifi yetersiz buldu

Sarı-lacivertli ekip yönetiminin bu rakamı yetersiz bulduğu, Mallorca cephesine teklifin yükseltilmesi gerektiğini aktardığı öğrenildi.

Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan ilk isimlerden biri olmuştu. Transferi açıklandığında Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt’tan gelmesine vurgu yapılarak, “Fenerbahçe 2. ligden forvet mi alır!” yorumlarıyla daha sahaya adımını atmadan eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Tecrübeli forvet ikinci şoku, Vitor Pereira’nın, kendisi gelmeden önce transfer edilen Serdar için aynı Caulker gibi, “Gönderelim” raporu vermesiyle yaşadı.

15 golle takımın en skorer ismi

Ancak yönetim Milli golcünün arkasında durdu ve takımda kaldı. Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyen ve sıkı bir şekilde çalışan Serdar Dursun, ligde 15 golle takımın en skorer ismi oldu.

Başarılı oyuncu, Rizespor’a her iki maçta da hat-trick yaparak, ‘Bir sezonda aynı takıma karşı en az 3 gol atan ilk Fenerbahçeli’ olarak tarihe geçti.

Krallık hayallerinin uzağında kalan Serdar Dursun, yine de kendisi açısından unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı.