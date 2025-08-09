Manchester United, Benjamin Sesko’yu renklerine bağladı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızılar, son olarak Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Sloven forvet Benjamin Sesko’yu transfer etti.

2030 YILINA KADAR İMZALANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Manchester United, Sesko için bonuslarla birlikte toplamda 85 milyon euro ödeyecek.

HEYECANINI DİLE GETİRDİ

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Benjamin Sesko, Manchester United tarihinin çok özel olduğunu, gelecek adına da heyecanlandığını dile getirdi.

Kulübe geldiği andan beri pozitif enerji aldığını belirten Sloven forvet, hedeflerini gerçekleştirmek için harika bir yerde olduğunu söyledi.

Genç oyuncu son olarak başarıya ulaşmak için de sabırsızlandığını ifade etti.

MİLLİ FORMAYI 41 KEZ GİYDİ

Slovenya milli takım tarihinde en genç forma giyen oyuncu olan Sesko, 41 kez giydiği milli formayla 16 gole imza attı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Başarılı forvet geçtiğimiz sezon da Leipzig formasıyla 21 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

MANU'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLELER

Yeni sezonda Ruben Amorim ile birlikte eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, Sesko transferi ile birlikte dikkat çeken hamlelere imza attı.

Manchester United, Sesko ile birlikte Brentford'dan Bryan Mbeumo ile birlikte Wolverhampton'dan Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı.

Manchester United, bu 3 transfer için kasasından toplamda 234 milyon euro çıkardı.