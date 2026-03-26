Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor.

İngiltere Premier Lig’de Brighton formasıyla başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, Manchester United’ın takibine girmeyi başardı.

SEZON SONUNDA TEMASA GEÇİLECEK

Radyospor'un haberine göre; Manchester United'ın sportif direktörü Dan Ashworth, milli yıldızı bir süredir yakından takip ediyor.

Manchester United yönetimi, sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu için Brighton kulübüyle temasa geçecek.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig’de birçok maçta karşılaşmanın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu için Brighton’ın 50 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

30 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki isim, bu sezon Brighton'da 35 maçta süre buldu.

Ferdi, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı.

Başarılı isim, bu sezon Brighton'da 7 kez maçın oyuncusu, 1 kez de ayın futbolcusu seçildi.