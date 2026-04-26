Manchester United, Orkun Kökçü'nün peşinde

Süper Lig'de 4. sırada yer alan ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya katılan Orkun Kökçü için Avrupa devleri devreye girdi.

Milli orta saha oyuncusunun performansı kısa sürede dikkat çekerken, en ciddi hamlenin İngiltere’den geldiği öğrenildi.

UNITED'IN HEDEFİ ORKUN

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda köklü değişikliklere gitmeyi planladı ve Orkun’u öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.

Orta sahada Casemiro ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu, Manuel Ugarte’nin ise belirsizliğini koruduğu süreçte milli futbolcunun adı listenin üst sıralarına yazıldı.

60 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Manchester temsilcisinin, yıldız futbolcu için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Daha önce gelen haberlere göre Beşiktaş Yönetimi’nin de benzer seviyede bir bonservis beklentisinin bulunduğu öğrenilmişti.

Transferin bu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Orkun Kökçü, Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

36 MAÇTA 18 GOLLÜK KATKI

30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan kadroya katılan 25 yaşındaki isim, Beşiktaş formasını 36 kez giydi.

25 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız orta saha, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistle mücadele etti.