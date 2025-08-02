Abone ol: Google News

Manisa FK, 8 oyuncu ile anlaştı

1. Lig'de mücadele eden Manisa FK; Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşmaya vardı.

İHA İHA
02.08.2025 16:46
Manisa FK, 8 oyuncu ile anlaştı

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla dış transferde 8 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; tecrübeli orta saha oyuncuları Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven, genç stoper Fırat İnal, kaleci Vedat Karakuş, kanat oyuncusu Burak Süleyman, Norveçli orta saha Jonathan Lindseth, Fransız forvet Lois Diony ve Hollandalı kanat Bobby Adekanye ile el sıkışıldığı bildirildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Yeni transferler için imza töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceği belirtildi.

Eshspor Haberleri