Manisa FK, 8 oyuncu ile anlaştı 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK; Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşmaya vardı.