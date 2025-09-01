Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun ardından bir transfer hamlesi daha yaptı.

Sarı-lacivertliler, bonservisi Paris Saint-Germain’de bulunan 29 yaşındaki futbolcu Marco Asensio’yu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması için İstanbul’a getirdi.

ASENSİO İSTANBUL’A ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşılarken, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Transfer için Paris Saint-Germain ile 7.5 milyon euro ve bonuslar şeklinde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.

Marco Asensio, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giymişti. 29 yaşındaki oyuncu, Aston Villa'da 21 maça çıkmış ve 8 gol ile 1 asist üretmişti.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan Marco Asensio transferini duyuran Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Manchester City kalecisi Ederson'a da yakında imza attırabileceğini aktardı.

Foot Mercato'nun aktardığı bilgiye göre sarı - lacivertliler adına bu transferleri ünlü menajer Jorge Mendes yürütüyor.