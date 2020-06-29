Marotta doğruladı: Inter, Hakimi transferi için devrede

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Achraf Hakimi transferi için Real Madrid ile yapılan görüşmelerde ilerleme katettiklerini söyledi.

Serie A ekiplerinden Inter, Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmak üzere...

''HAKİMİ KONUSUNDA İLERLEME KATETTİK''

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, 2018-19 sezonundan beri Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Hakimi'nin transferi için gelişme kaydettiklerini belirtti ve Sky Sports'a verdiği röportajında şunları söyledi:

"Zhang ailesi bu kulübe önemli isimleri getirmeye devam ediyor. Hakimi için yaptığımız transfer görüşmelerinde ilerleme katettiğimizi doğrulayabilirim. 29 Haziran önemli bir gün, görüşmeleri neticelendireceğiz. Ben oldukça iyimserim. Bu transfer gelecek için çok çok önemli bir hamle."