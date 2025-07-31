Marsilya, Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti

Son dönemde ismi Süper Lig takımlarıyla da anılan Pierre-Emerick Aubameyang'ı yeni adresi belli oldu.
Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Gabonlu forvet Aubameyang'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Aubameyang ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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Milan altyapısında yetiştikten Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan 36 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Marsilya forması giydi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Son olarak geçen sezon Al Qadsiah'ta oynayan Aubameyang, 36 maçta 21 gol kaydetti.