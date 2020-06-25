Mehmet Ekici'den yönetime indirim teklifi

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalmak için maaşının yarısında indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Mehmet Ekici, takımda kalmak için her şeyi yapıyor.

Sivasspor başta olmak üzere birçok Anadolu takımından transfer teklifi alan 30 yaşındaki futbolcunun yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

"İNDİRİME HAZIRIM"

Yıllık 1 milyon 700 bin euro alan Mehmet'in "Fenerbahçe'de kalmak için %50 indirim yapmaya hazırım." dediği belirtildi.

TARAFTARLAR YENİ İSİMLER BEKLİYOR

Mehmet'teki sorunun para değil performans olduğunu belirten sarı-lacivertli taraftarlar ise, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda artık kadroda yeni isimler görmek istediklerini belirtti.