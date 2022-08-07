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    Mert Çetin, Lecce'de

    Serie A ekiplerinden Lecce, milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • 07.08.2022 - 08:59
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    Mert Çetin, Lecce'de

    Geçen sezon ikinci lig Serie B’yi şampiyon olarak tamamlayıp Serie A'ya yükselen Lecce, Milli oyuncu Mert Çetin’i transfer etti.

    Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Mert Çetin'in Hellas Verona takımından kiralandığı bildirildi.

    Milli stoperin, bugün Lecce kentine gideceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

    İtalya’ya geri döndü

    Mert Çetin'in, İtalya Serie A serüveni 2019-2020 sezonun başında Roma'ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu.

    Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Kayserispor'da bitirmişti.

    Mert Çetin, Lecce de #1


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