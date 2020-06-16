Mert Hakan, Galatasaray'ı takipten çıkardı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, "G.Saray'a giderse ayıp eder" dediği Mert Hakan, sarı-kırmızılı kulübü Twitter'dan takip etmeyi bıraktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Yatabare'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Yiğidolar, Galatasaray'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

"G.SARAY'A GİDERLERSE AYIP OLUR"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray ile anlaştıkları iddia edilen Mert Hakan ve Emre Kılınç hakkında TRT Spor'a konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer iddiaları bize hep soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderlerse biraz ayıp olur. Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklif yapacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA SİVASSPOR'DAN AYRILACAĞIM"

Mert Hakan Yandaş ise maçı sonu yaptığı açıklamayla sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez duyurmuş oldu.

Yetenekli futbolcu, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağım. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda ben yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum... Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun, Otyakmaz'ın bu sözleri üzerine Twitter'dan Galatasaray'ı takipten çıkarması dikkatlerden kaçmadı.