Wilfried Zaha'dan yönetime serzeniş: Madem oynatmayacaktınız... Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da Zaha krizi yaşanıyor. Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmeyen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların sezon başı transferlerinden Wilfried Zaha, takıma geldiğinden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Sezon başından bu yana bir türlü istenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı.

"Fenerbahçe'ye gitmedim..."

Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.

Öte yandan yıldız futbolcunun yönetimle yaptığı ön görüşmede, "Madem oynatmayacaktınız, neden Fenerbahçe'ye gitmedim. Ben oynamak istiyorum." dediği öğrenildi.

Kritik görüşme

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Wilfried Zaha için nihai karar verilecek. Bu sezon Süper Lig'de 27 maç oynayan Zaha, 9 gol ve 3 asist üretmişti.