Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile sözleşme imzaladı

Sloven futbolcu Miha Zajc, resmen Fenerbahçe'den ayrıldı.

Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'den yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"BU FORMAYI GİYMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Zajc, "Bu kulübün bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım. Özellikle de Hırvatistan şampiyonluğunu kazanmaktan bahsediyorum" dedi.

Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da Empoli'den transfer olan Zajc, sarı-lacivertli formayla 123 maçta 20 gol atmış ve 2023'de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.