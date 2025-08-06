Milan, Club Brugge'den Ardon Jashari'yi transfer etti

İtalya ekibi Milan, Belçika'nın Club Brugge takımından İsviçreli futbolcu Ardon Jashari'yi transfer etti.
Milan kulübü, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ 39 MİLYON EURO
İtalya basınında, transferin 39 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Kariyerine ülkesinin Luzern takımında başlayan Jashari, geçen sene Club Brugge'e transfer oldu.
Jashari, geçen sezon Club Brugge'de 52 maça çıktı ve 4 gol attı.