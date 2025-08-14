Milan, Genoa'dan Koni De Winter'i transfer etti

İtalya ekibi Milan, Genoa'dan Belçikalı milli futbolcu Koni De Winter'i transfer etti.

Milan Kulübü'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, De Winter ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

İtalya basınında, transferin 20 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

JUVENTUS'TA YETİŞTİ

Juventus altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, Genoa'nın yanı sıra Empoli forması da giydi.

Genoa kariyerinde 57 maça çıkan De Winter, 3 gol kaydetti.

MILAN'IN TRANSFERLERİ

Teknik direktörlüğe 2010-2014 yıllarında da takımı çalıştıran Massimiliano Allegri'yi getiren Milan, sezon öncesi De Winter'in yanı sıra Luka Modric, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Samuele Ricci ve Ardon Jashari'yi kadrosuna kattı.