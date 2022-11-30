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    Montasser Lahtimi'ye Giresunspor talip oldu

    Trabzonspor'un genç futbolcusu Montasser Lahtimi'ye Giresunspor'un talip olduğu öne sürüldü.
    • 30.11.2022 - 14:47
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    Montasser Lahtimi'ye Giresunspor talip oldu

    Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimler için girişimlerini sürdürüyor.

    Bordo-mavililerden son olarak Murat Cem Akpınar'ı kiralık olarak kadrosuna katan Giresunspor'un Montasser Lahtimi'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

    Montasser Lahtimi ye Giresunspor talip oldu #1

    Son kararı Avcı verecek

    Trabzonspor'a sezon başında FUS Rabat takımından transfer edilen 21 yaşındaki Montasser Lahtimi 2 karşılaşmada 19 dakika süre alabildi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kamp sonrası kararı ile birlikte genç oyuncunun durumu belli olacak.


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