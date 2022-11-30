Montasser Lahtimi'ye Giresunspor talip oldu

Montasser Lahtimi'ye Giresunspor talip oldu

Trabzonspor'un genç futbolcusu Montasser Lahtimi'ye Giresunspor'un talip olduğu öne sürüldü.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimler için girişimlerini sürdürüyor.

Bordo-mavililerden son olarak Murat Cem Akpınar'ı kiralık olarak kadrosuna katan Giresunspor'un Montasser Lahtimi'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.





Son kararı Avcı verecek

Trabzonspor'a sezon başında FUS Rabat takımından transfer edilen 21 yaşındaki Montasser Lahtimi 2 karşılaşmada 19 dakika süre alabildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kamp sonrası kararı ile birlikte genç oyuncunun durumu belli olacak.