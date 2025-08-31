Abone ol: Google News

Muhammed Bayo resmen Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Lille forması giyen 27 yaşındaki Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 14:49
Muhammed Bayo resmen Gaziantep FK’da

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, santrafor mevkiine önemli bir takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Muhammed Bayo’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME İMZALADI

Yeni transfer Muhammed Bayo, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Lille'de forma giyen Mohamed Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Mohamed Bayo, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Mohamed Bayo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

