Muhammed Bayo resmen Gaziantep FK’da

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, santrafor mevkiine önemli bir takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Muhammed Bayo’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME İMZALADI

Yeni transfer Muhammed Bayo, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: