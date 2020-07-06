Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

Üç yıl önce Chelsea'den transfer edilen Nemanja Matic, Manchester United ile 2023 yazına dek sürecek yeni sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile 2023'ün Haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

''BU BENİM İÇİN ONUR OLACAK''

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Matic, "Oyuncu olarak kariyerimde başarabileceğim çok şey var ve bunu Manchester United ile yapmak benim için büyük bir onur olacak" ifadesini kullandı.