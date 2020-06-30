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    Oğuz Yılmaz'la 3 büyük kulüp de ilgileniyor

    Oğuz Yılmaz'la 3 büyük kulüp de ilgileniyor

    Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğuz Yılmaz için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un devrede olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 14:42
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    Oğuz Yılmaz'la 3 büyük kulüp de ilgileniyor #1

    Süper Lig'de ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam edilirken, futbol kulüpleri yeni sezon hazırlıklarını yapmayı da ihmal etmiyor...

    Transfer çalışmalarını sürdüren takımlar, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı çoğunlukla Türk futbolculara yönelmiş durumda. Bu da kulüplerin aynı isimlere talip olmasına ve rekabet yaşanmasına sebep oluyor.

    Daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmişken; bu kez tek bir isim için Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray devrede. Sarı-lacivertlilerin ise oyuncuyla ilgilenmediği öğrenildi.

    Oğuz Yılmaz'la 3 büyük kulüp de ilgileniyor #2

    OĞUZ YILMAZ'I İSTİYORLAR

    Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğuz Yılmaz ile ilgilenen Beşiktaş'ın, rakipleri harekete geçmeden resmi adımları atacağı öğrenildi.

    27 yaşındaki savunmacı, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde.

    24 MAÇTA FORMA GİYDİ

    1.85 boyundaki Oğuz Yılmaz, bu sezon Denizlispor ile 24 karşılaşmada görev aldı.

    Oğuz Yılmaz'la 3 büyük kulüp de ilgileniyor #3

    Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı da almak istiyor

    Oğuz Yılmaz'la 3 büyük kulüp de ilgileniyor #4

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