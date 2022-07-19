Petrol
104.81
-1.37%
Euro
18.02
1.73%
Dolar
17.5783
0.84%
Altın
967.74
0.85%
Borsa
2492
1.65%
Bitcoin
387.130
0.01%
BTXN Coin
7.38
-1.46%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Okan Buruk'tan transfer açıklaması

    Okan Buruk'tan transfer açıklaması

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Joao Pedro için, "30 yaşında bir isim. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik." dedi.
    • 19.07.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 16:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

    Avrupa'dan önemli isimleri getirmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen sene ortada büyük bir başarısızlık var. Hem kulüp içinde hem taraftarda genel bir mutsuzluk var. Galatasaray transferde Avrupa'dan önemli isimler getiriyor. Bu hem içeriye hem de taraftara özgüven verecek. Hem lider hem de tecrübeli oyuncularla mozaiği yapmak gerekiyor. Saha içinde tepki verecek oyuncular getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk tan transfer açıklaması #1

    "Seferovic, önemli bir oyuncu"

    Seferovic'in sakatlık geçmişine baktıklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Seferovic önemli bir oyuncu. Profesyonel, aile babası, önemli kriterler. Bu seneki sakatlık geçmişine baktık. İsviçre Milli Takımı ile 3 maça çıktı. Güncel bir sakatlığı yok. Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Biz, ön bölgede 2, 3 oyuncuya bağlı kalmak istiyoruz. Falcao gibi değil. Kiralık olarak kadromuza kattık. 3 senelik riskimiz yok. Önemli bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabiliyor. Önde ikili oynayacağımız zaman Seferovic, orada güzel performans verecek bir isim." diye konuştu.

    Okan Buruk tan transfer açıklaması #2

    "Mohamed'i Nantes'a kiraladık"

    Forvet hattına bir takviye daha yapacaklarını söyleyen Buruk, "Oraya bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohammed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik" şeklinde konuştu.

    "İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik"

    Joao Pedro'nun menajerinin istediği ücretin kendilerinin verebileceklerinden fazla olduğunu ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

    "Florian Grillitsc ile ilgimiz oldu. 3, 5 adaydan bir tanesi. Ancak net bir şey yok. 1, 2 gün içerisinde belli olur. Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. 30 yaşında bir isim. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu."

    Okan Buruk tan transfer açıklaması #3

    "Morutan ile ilgili kararımı vermedim"

    Okan Buruk, Fransız sağ bek Leo Dubois transferinin de bitme aşamasında olduğunu ifade etti. Morutan ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Morutan, bize iyi bir görüntü verdi. Onunla ilgili net kararımı vermedim. İsteyen takımlar var. Hazırlık maçlarında kendisini göreceğim"


    İlginizi Çekebilir

    19 Temmuz Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    19 Temmuz Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    İstanbul Havalimanı'na personel yetiştiren lise öğrencilerini bekliyor
    Eğitim

    İstanbul Havalimanı'na personel yetiştiren lise öğrencilerini bekliyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir