Panathinaikos kadrosunu Başakşehir'den Ahmed Touba ile güçlendirdi

AA & Ensonhaber

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Başakşehir'den stoper Ahmed Touba'yı kadrosuna kattı.

Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Belçika'nın Mechelen takımında kiralık geçiren 27 yaşındaki Cezayirli stoper ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

"KARİYERİNİN GERİ KALAN BÖLÜMÜNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: