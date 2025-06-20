Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, bir dönem formasını kiralık olarak terleten Paul Onuachu'yu bu sefer bonservisiyle almak istiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.

Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

"TRANSFER GÜNDEMİMİZDE"

Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Onuachu, çıktığı 25 maçta 17 gol ve 4 asistle mücadele etmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

31 yaşındaki isim, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı.

Nijeryalı forvet, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı.