Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, bir dönem formasını kiralık olarak terleten Paul Onuachu'yu bu sefer bonservisiyle almak istiyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.
Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
"TRANSFER GÜNDEMİMİZDE"
Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Onuachu, çıktığı 25 maçta 17 gol ve 4 asistle mücadele etmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
31 yaşındaki isim, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı.
Nijeryalı forvet, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı.