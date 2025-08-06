Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı

Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum bölgesini güçlendirmek isteye ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden vazgeçmiyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kerem için kesenin ağzını bir hayli açtı.

Sarı-lacivertliler, tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için ödenen 20 milyon euroluk bonservis bedelinden fazlasını gözden çıkarmış durumda.

22-25 MİLYON EURO

Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu transfer için aceleci olduğu, Benfica'nın ise Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle Kerem'i kadroda tutmaya çalıştığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiğini duyurdu.

Benfica an itibarıyla Fenerbahçe'nin teklifine olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

Portekiz ekibinin kurmayları, kendi içinde teklifi değerlendiriyor.

ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euroya anlaşma sağladı.

26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

FENERBAHÇE RESMİYETE DÖKMEK İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.

Milli yıldız, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Geride kalan 2024-2025 sezonunun başında Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kerem, 54 maçta forma giydi.

Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan milli futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.