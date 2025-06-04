PSG, Milan Skriniar için 20 milyon euro talep ediyor

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2024-2025 sezonunu 2. sırada noktalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Skriniar'ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile temaslarına devam ediyor.

20 MİLYON EURO

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG, 30 yaşındaki stoperin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.

23 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye transferinin ardından 23 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.