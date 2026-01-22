Rafa Silva, Benfica'ya transfer oldu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 18 hafta sonunda topladığı 32 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu Rafa Silva ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılardan eski takımı Benfica'ya transfer oldu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Benfica, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakam 7 milyon euroya kadar çıkabilecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

A Bola'nın haberine göre; Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı.

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.