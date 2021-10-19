Real Madrid ve Liverpool, Savic için yarışta

Real Madrid ve Liverpool, Savic için yarışta

Lazio'nun orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, iddialara göre Avrupa'nın en iyi takımlarının transfer listesinde.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen ve çift yönlü oyunu ile dikkatleri çeken Sergej Milinkovic-Savic, İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir transfer yarışının ortasında kaldı.

İngiltere Premier League ekibi Liverpool'un orta saha rotasyonuna takviye arayışında olduğu belirtilirken, Milinkovic-Savic'in bu bölgeye ilk transfer hedefi olduğunun altı çizildi.

REAL MADRID DE İLGİLENİYOR

Öte yandan, takımın hücum rotasyonundan memnun olsa da orta saha ve savunma bölgelerine mutlaka takviye yapması beklenen Real Madrid'in de Sırp oyuncu ile çok ciddi şekilde ilgilendiği The Sun tarafından yazıldı.

Ayrıca, İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Lazio'nun Milinkovic-Savic'i göndermeye sıcak baktığı fakat 80 milyon euro civarında bir teklif beklediği yer aldı.

2015 yazında transfer olduğu Lazio'da 257 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 50 gol atıp 40 da asist yaptı.