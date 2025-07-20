Real Madrid'den ayrılmıştı! Beşiktaş, gündemine aldı

Yeni sezon öncesinde sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters ile yaptığı görüşmelerde sonuca ulaşamamıştı.

Bu iki isimle anlaşma sağlanmasına rağmen transferlerin gerçekleşmemesi, siyah-beyazlıları farklı alternatiflere yöneltti.

YENİ HEDEF VAZQUEZ

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez ile temasa geçti.

Haberde, siyah-beyazlıların oyuncuya resmi teklif sunduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı bilgisi yer aldı.

OLUMLU BAKIYOR

AS gazetesi, Lucas Vazquez'in Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığını ve ailesiyle birlikte İstanbul seçeneğini değerlendireceğini yazdı.

34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

ADALI, YAKINDAN İLGİLENİYOR

Haberde dikkat çeken bir başka detay ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu transferle yakından ilgilendiği.

Adalı'nın Lucas Vazquez'in siyah-beyazlı formayı giymesi için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

LUCAS VAZQUEZ'İN KARİYERİ

16 yaşında Real Madrid'e katılan ve alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Espanyol'da kiralık olarak oynayan Lucas Vazquez, 2015 yılında Madrid A takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu, İspanyol temsilcisiyle geçirdiği 10 sezonda 402 müsabakada görev alırken, 38 de gol kaydetti.

Toplamda 23 şampiyonluk sevinci yaşayan Vazquez, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 5'er, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı 4'er ve İspanya Kral Kupası'nı da 1 defa kazandı.