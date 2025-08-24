Renato Sanches, Panathinaikos'un yolunu tuttu

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi.

SÜPER LİG TAKIMLARIYLA İSMİ ANILDI

Renato Sanches'in ismi, transfer dönemi boyunca Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.